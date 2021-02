Ölpreise steigen auf einjährige Höchststände

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt und die höchsten Stände seit etwa einem Jahr markiert. Am Markt wurde vor allem die gute Stimmung an den Aktienmärkten als Grund genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 58,05 US-Dollar, ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) war bis zu 55,26 Dollar wert. Das waren jeweils rund ein Dollar mehr als am Vortag.