Ölpreise steigen auf mehrjährige Höchststände

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Montag fortgesetzt. Am frühen Morgen erreichten die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils mehrjährige Höchststände, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche Mehrjahreshochs erreicht hatten. Bis zum Mittag hielten sich die Ölpreise in der Gewinnzone, mussten aber einen Teil der frühen Gewinne wieder abgeben.