Ölpreise steigen auf Mehrjahreshochs - Fachleute sehen 'Energiepreiskrise'

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Mittwoch zunächst fortgesetzt, gegen Mittag aber etwas nachgegeben. Nachdem die Preise erneut mehrjährige Höchststände markierten, kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Mittag 82,23 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 37 Cent auf 78,56 Dollar.