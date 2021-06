Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise hielten sich knapp unter den Höchstständen seit Oktober 2018, die am Vortag erreicht worden waren. Unterstützung kam zuletzt von rückläufigen Lagerbeständen aus den USA. Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank erklärte den Rückgang der amerikanischen Reserven vor allem mit einer höheren Nachfrage. In der Ferienzeit steigt der Treibstoffverbrauch in der grössten Volkswirtschaft der Welt in der Regel deutlich an.

Grundsätzlichen Auftrieb erhalten die Erdölpreise ausserdem durch die vielerorts entspannte Corona-Lage. Jüngste Stimmungsdaten aus den Unternehmen zeigen, dass die Konjunktur in grossen Industriestaaten wieder stärker in Schwung kommt./jkr/eas

(AWP)