Ölpreise steigen nach Berg- und Talfahrt

Nach einer heftigen Berg- und Talfahrt am Dienstag sind die Ölpreise zur Wochenmitte spürbar gestiegen. Beobachter nannten die allgemein bessere Stimmung an den Finanzmärkten als Grund, die sich auch am Ölmarkt bemerkbar mache. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwochmittag 75,65 US-Dollar. Das waren 1,12 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,20 Dollar auf 74,57 Dollar.