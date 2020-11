Ölpreise steigen nach starken Konjunkturdaten aus China

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf starke Wirtschaftsdaten aus China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt mit einem hohen Verbrauch an Rohöl. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,60 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 86 Cent auf 40,99 Dollar. Damit haben die Ölpreise die Gewinne aus dem frühen Handel ein Stück weit ausgebaut.