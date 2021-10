Ölpreise steigen Richtung Mehrjahreshochs - IEA erwartet höhere Nachfrage

Die Ölpreise sind am Donnerstag wieder in Richtung ihrer der mehrjährigen Höchststände vom Wochenbeginn gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA), wonach die Gas-Krise eine stärkere Nachfrage auf dem Ölmarkt zur Folge habe. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,23 US-Dollar. Das waren 1,05 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 90 Cent auf 81,34 Dollar.