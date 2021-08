Ölpreise stoppen Talfahrt vorerst

Die Ölpreise haben am Donnerstag die deutlichen Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Nachdem die Notierungen am Vormittag zeitweise eine Gegenbewegung zeigten und moderat zulegen konnten, hielten sich die Ölpreise gegen Mittag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 70,35 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um vier Cent auf 68,19 Dollar.