Ölpreise uneinheitlich: Brent fällt - WTI steigt

Die Ölpreise haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Während die Notierung für Nordsee-Öl bis zum Abend leicht fielen, stieg der Preis für Rohöl aus den USA an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 63,17 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen um 39 Cent auf 59,86 Dollar. Aktuell notieren die Ölpreise in der Nähe der höchsten Stände seit Anfang 2020.