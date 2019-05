Ölpreise uneinheitlich - Brent-Öl hält sich bei 70 US-Dollar

Die Ölpreise haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Während der Preis für Rohöl aus den USA am Morgen an die Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen konnte, hielt sich die Notierung für Rohöl aus der Nordsee kaum verändert in der Nähe der Marke von 70 US-Dollar.