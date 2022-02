Ölpreise uneinheitlich - Brent steigt auf knapp 94 US-Dollar

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn uneinheitlich tendiert, sich aber weiter in der Nähe ihrer mehrjährigen Höchststände gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,52 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Freitag. In der Nacht auf Montag war ein Fass Brent bis zu knapp 94 Dollar wert gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen leicht zurück auf 92,06 Dollar. Am Freitag war der Preis bis auf mehr als 93 Dollar gestiegen.