Ölpreise uneinheitlich - Vorgezogene Absprache der Opec+

Die Ölpreise haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Während europäisches Erdöl mehr kostete als am Vortag, wurde US-Öl niedriger gehandelt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 48,10 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 30 Cent auf 45,41 Dollar.