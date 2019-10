Ölpreise wenig verändert

Im Verlauf war der US-Ölpreis bis auf 54,84 Dollar gestiegen. Danach wurden die Gewinne aus dem frühen Handel aber wieder abgegeben. Marktbeobachter verwiesen auf unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA, die zuletzt für Verkaufsdruck am Ölmarkt gesorgt hätten. Im September war die Stimmung in der amerikanischen Industrie auf den tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009 gefallen.

"Angesichts verhaltener weltweiter Konjunkturaussichten und einer steigenden US-Ölproduktion sind zwischenzeitliche Sorgen vor einer Angebotsverknappung verflogen", kommentierten Rohstoffanalysten der Commerzbank den Handel. "Mit Blick auf das kommende Jahr besteht eher das Risiko eines erneuten Überangebots."

Mittlerweile bewegen sich die Ölpreise wieder auf dem Niveau, das sie vor dem Angriff auf wichtige Produktionsanlagen in Saudi-Arabien vor zwei Wochen hatten. Das Land hat seine Erdölproduktion inzwischen wieder weitgehend hergestellt. Ein leitender Angestellter des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco beziffert die aktuelle Produktion auf rund 9,9 Millionen Barrel pro Tag, was in etwa dem Niveau von vor den Angriffen entspricht./jkr/he

