Ölpreise wenig verändert - Brent kratzt an Siebenjahreshoch

Die Ölpreise haben nach der jüngsten Rally eine Verschnaufpause eingelegt. Nach vier Gewinnwochen in Folge hielten sich die Bewegungen am Montag nun in engen Grenzen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,11 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10 Cent auf 83,92 Dollar.