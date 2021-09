Ölpreisen drehen in die Gewinnzone - Leichte Gegenbewegung

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel noch an die Verluste vom Vortag angeknüpft hatten, drehten sie im Vormittagshandel in die Gewinnzone. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,87 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 68,82 Dollar.