Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON/WIEN (awp international) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt und sind weiter über die Marke von 50 US-Dollar gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am späten Nachmittag 55,77 Dollar. Das waren 61 Cent mehr als zum Handelsschluss am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 65 Cent auf 53,67 Dollar.