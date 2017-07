Patentstreit: Gillette kreuzt die Klingen mit Wilkinson

Die Rasiererhersteller Gillette und Wilkinson kreuzen vor Gericht ihre Klingen. In einem Patentstreit am Düsseldorfer Landgericht beantragte Gillette am Dienstag, dem Konkurrenten und seinem US-Mutterkonzern Edgewell per einstweiliger Verfügung zu untersagen, weiter preisgünstige Ersatzklingen für den Gillette-Nassrasierer "Mach3" herzustellen und zu verkaufen.