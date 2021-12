Peloton sacken auf Tief seit Mai 2020 nach Analystenabstufung

Auch Fachleute werden derzeit kritischer, nachdem Peloton in der Pandemie von in Zeiten der Lockdowns der "Stay-at-Home-Bewegung" profitiert hatte. Die Credit Suisse stufte die Papiere am Freitag von "Outfperform" auf "Neutral" ab. Sie verwiesen auf Gegenwind durch höhere Mobilität der Kunden, eine Verlagerung der Konsumausgaben und die Rückkehr klassischer Fitnessangebote. Analyst Kaumil Gajrawala fürchtet, dass diese Faktoren im Jahr 2022 zu gar keinem oder nur geringen Wachstum führen werden./tih/jha/

(AWP)