Die zum Einflussbereich des britischen Investmentfonds Permira gehörende Tigerluxone hat sich von einem Paket an Teamviewer-Aktien getrennt. Die 13,2 Millionen Anteilscheine seien für je 44,50 Euro an institutionelle Investoren verkauft worden, teilte die Firma am späten Dienstagabend in Luxemburg mit. Der Schlusskurs des Software-Unternehmens hatte im Xetra-Hauptgeschäft bei 46,50 Euro gelegen. Vorübergehend hatte die Aktie auf dem höchsten Stand seit Anfang August 2020 notiert.