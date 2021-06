Presseschau für das Wochenende - 1. Aktualisierung

bis 22.45 Uhr:

- Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: Europa muss Brückenbauer zwischen China und den USA sein, Gespräch mit Wolfgang Ischinger, RTL/NTV

- Roland Adrian, Geschäftsführer des Identity-Spezialisten Verimi: "Zweites Halbjahr steht unter der Überschrift Skalierung", BöZ

- Finanzvorstand der Oldenburgischen Landesbank Rainer Polster: "Die alte OLB ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht", BöZ

- Beraterin Heike Dorninger von der Boston Consulting Group über überschüssige Impfdosen: "Es ist weniger ein Knappheitsproblem als ein Verteilungsproblem", BöZ

- BMW lehnt Ziel für eigenen Börsenwert ab, Gespräch mit Finanzvorstand Nicolas Peter, WamS

- "Es wird darauf geguckt, wofür ein Unternehmen steht", Gespräch mit Henkel-Chef Carsten Knobel, FAZ

- Gesundheitsversorgung in Europa: Wir müssen jetzt handeln, Gastbeitrag von Sanofi-Chef Paul Hudson, FAZ

- China zwingt Frankfurter Börse Ceinex zum Sparen, HB

- "Das Portfolio, was wir heute haben, werden wir auch so in die Zukunft führen", Gespräch mit Galeria Karstadt Kaufhof-Eigentümer René Benko, RTL/NTV

- Schwarzarbeit: Zoll führt 20 Prozent weniger Kontrollen durch, Wiwo

- Die FDP zeigt sich verwundert über die grosse Zustimmung aus der Wirtschaft für die Grünen, RTL/NTV

- Fridays for Future fordert zur Wahl in Sachsen-Anhalt: Erneuerbare Energien müssen in der Region gefördert werden, um Arbeitsplätze zu schaffen, Watson

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat das Auslaufen der bis 30. Juni befristeten Bundesnotbremse kritisiert, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat besondere Vorsicht bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Innenräumen angemahnt, Rheinische Post

- Union und SPD sehen Subventionen für gebrauchte Elektroautos kritisch, HB

- Der Chef der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, hat sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, WamS

- Corona-Vorgaben: Deutsche Arbeitsschutzbehörden kontrollierten mehr als 23 000 Betriebe, WamS

- Zahlreiche Klimaklagen gegen Staat und Wirtschaft in Vorbereitung, WamS

- Benzinpreis-Debatte: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter spricht Union und SPD Regierungsfähigkeit ab, Rheinische Post

- VZBV-Chef Klaus Müller fordert vollständige Rückgabe der Einnahmen aus CO2-Preis an die Bürger, Rheinische Post

- Hausärzte mahnen Verlässlichkeit bei Öffnungsschritten an, Rheinische Post

- Grüne fordern frühzeitiges Konzept für Covid-19-Auffrischungsimpfungen, Rheinische Post

- Intensivmediziner: Delta-Virusvariante wird sich durchsetzen, Rheinische Post

- Virologin Melanie Brinkmann zweifelt an Impf-Versprechen der Bundesregierung und kritisiert Lockerungen, Rheinische Post

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner verlangt, die Energiesteuern auf Benzin zu senken und in diesem Rahmen den Anteil der Ökosteuer abzuschaffen, Bild

- Die neue Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert die Bundesländer auf, nach den Sommerferien wieder vollen Präsenzunterricht an Schulen sicherzustellen, Bild

- Chemie-Arbeitgeberchef verliert das Verständnis für Corona-Politik, Gespräch mit Kai Beckmann, FAZ

