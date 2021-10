Presseschau für das Wochenende - 1. Aktualisierung

bis Sonntag, 17.30 Uhr:

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach unterstützt das Ende der Corona-Tests zum Nulltarif, Rheinische Post

- RWE-Chef Markus Krebber erwartet höhere Strom- und Gaspreise, Rheinische Post

-CDU-Abgeordneter Christian von Stetten fordert alle Mitglieder des höchsten Parteigremiums zum Rücktritt auf, BamS

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing zieht rote Linien vor Ampel-Sondierung: "Keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse, BamS

- Parteibasis soll neuen CDU-Vorsitzenden tragen, Handelsblatt

- Umfrage: Unis kehren zum Wintersemester langsam auf den Campus zurück- Lediglich 15 Prozent streben volle Präsenz an - Viele Vorlesungen weiter nur digital, WamS

- Der Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die digitale Wirtschaft, Thomas Jarzombek, ist dagegen, dass die Bundesregierung und obersten Bundesbehörden ihre Facebook-Seiten abschalten, Datenschützer Ulrich Kelber dafür, HB

- In CDU werden Rufe nach einem "Treuhänder" als Parteichef auf Zeit laut, FAS

- Duft- und Aromenkonzern Symrise will nach Dax-Aufstieg neue Wachstumsfelder erschliessen, Euro am Sonntag

- FDP und Grüne stellen Eignung von RKI-Chef Lothar Wieler in Frage, Bild

- Claudia Kemfert, Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), plädiert für Entlastung der Niedrigverdienern bei Energiepreisen, Bild

- Bund-Länder-Konferenz am Montag: 3G-Regel auch für Beschäftigte am Arbeitsplatz, Business Insider

bis Freitag, 22.45 Uhr:

- "Überall Glasfaser? Das ist Quatsch!", Gespräch mit Telekom-Chef Timotheus Höttges, FAS

- "Wir sind durch den Turnaround durch", Gespräch mit Swiss-Re-Manager Andreas Berger über die US-Strategie des Industrieversicherers des schweizerischen Konzerns, BöZ

- "Was wird das nächste Biontech?", Gespräch mit Ex-Roche-Chef Franz Humer, FAS

- Bankenabwicklung nicht auf die lange Bank schieben, Gespräch mit Wirecard-Bank-Chef Frank Hellwig, BöZ

- "Klimaschutz heisst, Geld zu sparen", Gespräch mit Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, FAS

- Finanzpolitik für die Ampel-Koalition, Gastbeitrag von Ifo-Präsident Clemens Fuest, FAS

- "Höhere Renditen in weiter Ferne", Gespräch mit Christoph Rieger, Leiter Zinsresearch Commerzbank, BöZ

- "Lieber etwas früher mit der Straffung beginnen", Gespräch mit Wirtschaftsweisem Volker Wieland, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- RWE-Chef Markus Krebber: Lage am Strommarkt ist angespannt - Strom und Gas werden in den nächsten Jahren teurer, Rheinische Post

- RWE-Chef Markus Krebber kann sich ein Vorziehen des deutschen Kohleausstiegs von 2038 auf 2030 vorstellen, Rheinische Post

- RWE-Chef Markus Krebber sieht eine mögliche Ampel-Koalition im Bund gelassen, Rheinische Post

- Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat den Willen seiner Partei betont, mit den Grünen eine Koalition zu schliessen, WamS

- Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat betont, dass ein schwarz-grün-gelbes Bündnis trotz des verheerenden Zustands der Union noch nicht ausgeschlossen sei, WamS

- Civey-Umfrage: Wähler fordern von nächster Regierung Fortschritte vor allem bei Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und Rente , Watson

- Immergrün: Erster grosser Stromanbieter stellt Lieferungen gebietsweise ein, HB

- Mittelstand: Stopp der Innovationsförderung ist eine Katastrophe, HB

- Der Bundesvorstand der von Carsten Linnemann (CDU) geführten Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der Union fordert den Bundesvorstand der CDU dazu auf, im Vorfeld der nächsten Wahl eines CDU-Bundesvorsitzenden eine Mitgliederbefragung (§ 6a der CDU-Satzung) über den Vorsitz zu beschliessen, Bild

- Nach der Rückzugankündigung von CDU-Parteichef Armin Laschet hat sich Bundesparteivize und Baden-Württembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl für eine stärkere Beteiligung der Mitglieder ausgesprochen, Welt

- Forderung nach CDU-Erneuerung auch aus den Ländern, Rheinische Post

- Nach dem deutlichen Stimmenzuwachs für die Sozialdemokraten in den ostdeutschen Ländern bei der Bundestagswahl fordert der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe Ost im Bundestag, Frank Junge, eine stärkere Berücksichtigung von Ost-Themen auch in Koalitionsverhandlungen und mehr Mitspracherechte Ostdeutscher in der Partei, Welt

- Aluminium-Industrie droht europaweiter Produktionstopp, WamS

- Urlauber warten auf Erstattung der Kosten abgesagter Flüge - Luftfahrtbundesamt verhängt Dutzende Bussgelder, WamS

- Studie: Deutliche Unterschiede beim Stundenlohn von Studentenjobs, WamS

- Zahl der Corona-Testzentren zuletzt deutlich gesunken - Behörden rechnen mit weiteren Schliessungen, WamS

- Kreditversicherer Atradius sagt für 2022 heftige globale Pleitewelle voraus, WamS

- Angesichts der sinkenden Zahl von Covid-19-Impfungen in Deutschland plädiert SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für den Einbezug von Apotheken, Testzentren und Gesundheitsämtern in die Impfkampagne, WamS

- Nach der Rücktrittankündigung von CDU-Parteichef Armin Laschet hat der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe in der Unions-Bundestagsfraktion, Günter Krings, ein "durchdachtes Verfahren" angemahnt, Welt

- Der Chef der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Günter Krings, sieht die Rolle der CSU kritisch, Rheinische Post

- Der Generalsekretär der CDU-NRW, Josef Hovenjürgen, hat seine Partei davor gewarnt, die Nachfolge von Armin Laschet auf offener Bühne auszufechten, Rheinische Post

- Der Vorsitzende des einflussreichen CDU-Bezirks Ruhr, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, hat verlangt, dass die Personalentscheidung in der CDU schnell getroffen werden müsse, Rheinische Post

- In der CDU gibt es Widerstand gegen den Plan des Parteivorsitzenden Armin Laschet zur Regelung seiner Nachfolge, WamS

- Nach dem umstrittenen Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, wonach das nationale Gesetz über dem europäischen Recht stehen kann, haben führende EU-Parlamentarier Konsequenzen gefordert, WamS

- Korruption und Rechtsstaatsabbau: EU-Kommission geht gegen Ungarn vor, HB

/he

(AWP)