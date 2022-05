Presseschau für das Wochenende - 1. Aktualisierung

bis Samstag, 10 Uhr: - Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: Keine Zusammenarbeit mit Putin nach Kriegsende möglich, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Björn Börgermann, Geschäftsführer des Milchindustrie-Verbandes: Milch und Käse könnten noch teurer werden, Neue Osnabrücker Zeitung - SPD-Chef Lars Klingbeil kündigt aussenpolitische Neubesinnung der SPD an, WamS - Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, rechnet mit pro-russischen Aktionen am 9. Mai, WamS - Maria Loheide, sozialpolitische Vorständin des evangelischen Wohlfahrtsverbands Diakonie Deutschland, warnt vor drastischem Anstieg der Armut in Deutschland, Augsburger Allgemeine

bis Freitag, 22.45 Uhr: - "Diese Wette gehe ich nicht ein", Gespräch mit BMW-Chef Oliver Zipse über Elektroautos versus Verbrenner, FAS - Warum sind Mietwagen so teuer, Herr Sixt?, Gespräch mit Autovermieter Alexander Sixt, FAS - Der Krankenhaus-IT-Riese Dedalus steht zum Verkauf, Böz - Allianz sieht Chancen mit neuen Private-Debt-Deals, Gespräch mit Spartenchef Sebastian Schroff, BöZ - Ein "Sondervermögen Bundeswehr" ist der falsche Weg, Gastbeitrag von Ökonom Dirk Meyer, BöZ - "Sanktionsrechtliche Bestimmungen sind oft vage formuliert", Gespräch mit Stephan Denk, Freshfields, BöZ - Heterogenität eine besondere Stärke von Infrastruktur-Assets, Gespräch mit Aquila-Capital-Manager Christian Brezina, BöZ - Die Renaissance der Dividendenstrategien ist kein Strohfeuer, Gastbeitrag von DWS-Fondsmanager Marcus Poppe, BöZ - "Womöglich sind wir bald froh über Atomstrom aus Frankreich", Gespräch mit IGBCE-Chef Michael Vassiliadis über Energiemangel, soziale Sicherheit in Krisenzeiten - und seine Verbindung zur designierten DGB-Vorsitzenden Fahimi, FAZ - "Schönes Aufwärtspotential für Ukraine-Anleihen", Gespräch mit Gunter Deuber von der Österreichischen Raiffeisenbank, FAZ

bis Freitag, 21.00 Uhr: - Der Fresenius-Konzern will sich bei der geplanten Öffnung der Klinikkette Helios für einen Minderheitsaktionär nicht vom Kaufpreis leiten lassen, Gespräch mit Aufsichtsratschef Wolfgang Kirsch und Vorstandsvorsitzendem Stephan Sturm, WamS - In Deutschland sind seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar viele zehntausende ukrainische Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen untergekommen, Gespräch mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Rheinische Post - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Bundesregierung angesichts eines geplanten Embargos gegen Russland zu sicheren Alternativen bei der Versorgung mit Erdöl aufgefordert, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts des Ukraine-Krieges warnt Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor russischen Cyberangriffen, Gespräch, Rheinische Post - Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) wünscht sich mehr Offenheit gegenüber dem bargeldlosen Bezahlen in Deutschland, Gespräch, Rheinische Post - Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht erhebliche Fortschritte beim autonomen Fahren in Deutschland, Gespräch, Rheinische Post - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Westen zu noch mehr Anstrengungen bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aufgerufen, Gespräch, WamS - CDU-Chef Friedrich Merz hat die Ampel für seiner Meinung nach uneindeutige Aussagen zur Finanzausstattung der Bundeswehr kritisiert, Gespräch, Rheinische Post - Nach Angaben von CDU-Chef Friedrich Merz kommt die bisherige deutsche Globalisierungsstrategie an ihr Ende, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts stark steigender Kosten warnt das Bäckerhandwerk vor weiter steigenden Preisen und sozialen Schieflagen in Deutschland, Gespräch mit Zentralverbands-Hauptgeschäftsführer Daniel Schneider, Bild - Beamte und Angestellte des Bundes sollen auf innerdeutschen Dienstreisen nicht mehr das Flugzeug benutzen, Bild - Angesichts steigender Lebensmittelpreise warnen Verbände vor Lebensmittel-Knappheit und fordern Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zum Handeln auf, Bild - Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Janosch Dahmen, warnt davor, dass der Rettungsdienst in Deutschland "selbst zum Notfall" wird, Gespräch, Bild - Deutschland schickt Kriminalisten und Forensik-Materialien zur Aufklärung von Kriegsverbrechen in der Ukraine, Bild

