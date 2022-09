Presseschau für das Wochenende - 3. Aktualisierung

bis Sonntag, 17.00 Uhr:

- 12 500 Vorbestellungen für den VW ID.Buzz, Gespräch mit VWN-Chef Carsten Intra, Automobilwoche

- MAN dringt auf leistungsfähigere Lade-Infrastruktur für Lastwagen, Gespräch mit Firmenchef Alexander Vlaskamp, Automobilwoche

- Tesla will in diesem Jahr Absatz in Deutschland verdoppeln, Automobilwoche

- Bosch-Geschäftsführer Markus Heyn hält eine allzu einseitige Ausrichtung der Autoindustrie auf die Batterie-Elektromobilität für riskant, Gespräch, Stuttgarter Zeitung

- Cum-Ex: Warburg Gruppe, BNY Mellon und Deutsche Bank zahlen 60 Millionen Euro an den Fiskus zurück, HB

- Die Unternehmensgruppe der C&A-Familie Brenninkmeijer, Cofra Holding, sondiert verstärkt den deutschen Markt, Gespräch mit Vorstandschef Boudewijn Beerkens, FAZ

- Schulen und Hochschulen dürfen nach den Worten von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wegen der Energiekrise nicht geschlossen werden, Gespräch, Funke

- Nach Einschätzung des Ifo-Präsidenten Clemens Fuest könnten die EU-Pläne für eine Gewinnabschöpfung bei Energieunternehmen die Stromversorgung in Deutschland im schlimmsten Fall noch verschlechtern, Gespräch, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Hausärzte in Deutschland halten die Volksfeste im Herbst angesichts der aktuellen Corona-Situation für vertretbar, Gespräch mit Verbandschef Ulrich Weigeldt, RND

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Gespräche mit Putin "immer im Ton freundlich", Interview, Deutschlandfunk

- Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geht davon aus, dass das Flugabwehrsystem Arrow 3 für Deutschland frühestens 2025 in Betrieb genommen werden könnte, Gespräch, Funke

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich kritisch zu den Gehältern der Intendanten des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks geäussert, Gespräch, BamS

- Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will Mieter gerade angesichts der rasant steigenden Strom- und Heizkosten besser vor Kündigungen ihrer Verträge wegen Zahlungsrückständen schützen, Gespräch, BamS

- Paula Piechotta, Sprecherin der ostdeutschen Grünenabgeordneten im Bundestag, kritisiert angesichts des Ukraine-Kriegs einen "Rückfall in alte Denkmuster", Gespräch, Zeit

- Die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen haben einen Rettungsschirm für die von der Energiekrise bedrohten Stadtwerke gefordert, Gespräch mit Markus Söder (CSU) und Stephan Weil (SPD), BamS

- Sonntagstrend: SPD und Grüne wieder gleichauf, BamS

- Experten erwarten weitere ukrainische Offensiven, BamS

- Das Bundeswirtschaftsministerium will zeitnah einen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Kartellrechts vorlegen, BamS

- Rechtswissenschaftler kritisierten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): "Kann auf Twitter nicht seine private wissenschaftliche Meinung vertreten", BamS

- Mit Blick auf die Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), die Lieferung von Schützen- und Kampfpanzern angemahnt, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesländer sträuben sich gegen Entlastungspaket der Ampel - Heftig Kritik an finanzieller Belastung und fehlender Abstimmung, WamS

- Umfrage: Dax-Konzerne wollen im Winter die Raumtemperatur in ihren Büros verringern, FAS

- Wenige Tage vor der Sonder-Verkehrsministerkonferenz in Bremen hat der Eisenbahnbeauftragte der Bundesregierung die Bundesländer aufgefordert, eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr nicht zu blockieren, Gespräch mit Michael Theurer (FDP), HB

- Deutschland liefert weitere Haubitzen an die Ukraine - Grünes Licht für 18 Geschütze vom Typ RCH-155, WamS

- Deutschland ist auch wenige Monate vor Inkrafttreten des Ölembargos zum Jahresende noch zu einem erheblichen Teil von russischen Importen abhängig, Welt

- Industriepräsident Siegfried Russwurm hat sich dafür ausgesprochen, in Deutschland per Fracking Erdgas zu fördern, Gespräch, Focus

bis Samstag, 7.00 Uhr:

- Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, übt Kritik am Krisenmanagement der Ampel-Koalition und am dritten Entlastungspaket, mit dem die Bundesregierung soziale Härten infolge der massiv steigenden Energiepreise abfedern will/Hält auch angesichts der angespannten Lage in vielen Unternehmen deutliche Lohnsteigerungen für angemessen, Interview, WamS

- Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) hat sich auf Reisen nach Moskau und St. Petersburg gegen die Russland-Politik der EU eingesetzt, WamS

bis Samstag, 2.00 Uhr:

- Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes, Manuel Frondel, fordert einen Stopp der geplanten Gasumlage, Interview, Rheinische Post

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Übernahme der Kontrolle bei den deutschen Rosneft-Tochtergesellschaften durch den Bund begrüsst, Interview, Rheinische Post

- Nach der Entscheidung der Bundesregierung zum treuhänderischen Eingriff bei Rosneft Deutschland sieht der Vizevorsitzende der CDU, Jens Spahn, entscheidende Fragen ungeklärt, Interview, Rheinische Post

- Der Chef des Uniper-Konzernbetriebsrats, Harald Seegatz, fordert vom Bund kurzfristig neue Kredite zur Rettung von Uniper, Interview, Rheinische Post

- Netzbetreiber wollen Stromentgelte 2023 verdreifachen, Bild

- Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) fordert Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, Interview, WamS

- Bundesverkehrsminister Wissing: Deutsche Bahn soll Ticketpreise trotz hoher Energiekosten nur moderat erhöhen, WamS

- Blackrock-Deutschlandchef Dirk Schmitz glaubt, dass sich die Bedingungen für Investoren grundlegend gewandelt haben, Interview, WamS

- Immer mehr Stellenanzeigen richten sich laut einer Stellenmarktauswertung an ukrainisch- und russischsprachige Bewerber, WamS

- Steuerzahlerbund fordert Offenlegung von ARD-Betriebsrenten, Bild

- Der SWR-Intendant und künftige ARD-Chef Kai Gniffke verteidigt seine Mitgliedschaft in der SPD gegen Kritik, Interview, Bild

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) geht davon aus, dass die Ampelregierung ein weiteres Entlastungspaket beschliessen wird/Will den Kohleausstieg schon bis 2030 erreichen/Verbliebene Atomkraftwerke sollen nicht längerfristig am Netz bleiben, Interview, T-Online

- Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, warnt vor "ernsthaften Schäden" durch Strommangel in Deutschland, Interview, Bild

- CDU-Mittelstandschefin Gitta Connemann befürchtet Missbrauch des Bürgergelds durch kriminelle Clans, Interview, Bild

- Nur sieben Prozent der Anträge ausländischer Pflegefachkräfte auf Berufsanerkennung in NRW erfolgreich, Rheinische Post

bis Freitag, 22.45 Uhr:

- Fidelity hält der Krise stand, Interview mit Ferdinand-Alexander Leisten, Verantwortlicher für das deutsche Geschäft von Fidelity, BöZ

- Ökonomen streiten über steuerfreie Sonderzahlungen: IW-Chef Michael Hüther: Gutes Instrument/Ifo-Präsident Clemens Fuest: Wenig überzeugend, Interview, BöZ

- Hohe Zuflüsse für Themeninvestments, Interview mit Fondsmanager Andreas Fruschki von Allianz GI

bis Freitag, 21.00 Uhr:

- Die chemische Industrie in Deutschland fordert dringend weitere Hilfen vom Staat. Die Wertschöpfungsketten begännen zu reissen, Unternehmen müssten bereits Produktion stilllegen, Interview mit Wolfgang Grosse Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VCI, FAZ

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dafür kritisiert, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag telefonisch aufgefordert hat, einen Waffenstillstand mit der Ukraine zu suchen, obwohl Kiew das im Augenblick ablehnt, Interview, FAS

- "Bedauerlicherweise hört der Kanzler auf die falschen Leute in seiner eigenen Partei", sagt Merz über Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), FAS

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert vor dem Hintergrund wachsender Kritik von Unternehmen eine schnellere Einführung der Strompreisbremse/Will keine Bazooka gegen Energiekrise, Interview, FAS

- Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hat die Bundesregierung dafür kritisiert, seinem Land weiterhin keine Kampf- und Schützenpanzer zu liefern, Interview, FAZ

- Der Autohersteller Ford soll amerikanischer, teurer und schnell elektrisch werden, Interview mit dem Chef der Ford Werke Köln, Martin Sander, FAZ

- Die Chefin von Mercedes-Benz Lastwagen, Karin Radström, räumt ein: "Wir sind Teil des Problems", Interview FAS

