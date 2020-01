Qiagen-Aktien ziehen in New York an - Wieder Übernahmespekulationen

Die Aktien von Qiagen haben am Freitag in New York von erneuten Übernahmespekulationen profitiert. Zuletzt stiegen die Papiere des Biotechnologie-Konzerns um knapp 4 Prozent auf 35,51 US-Dollar. In der Spitze waren die Anteilscheine um mehr als 5 Prozent in die Höhe geschnellt.