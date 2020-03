Russland-Börse vollzieht Vortagspanik nach - Minus aber reduziert

Am russischen Aktienmarkt ist der internationale Börsencrash am Dienstag nachgeholt worden. Weil der Handel in Moskau am Montag feiertagsbedingt geschlossen blieb, konnte er die massiven globalen Kursverluste wegen der Viruskrise und des hinzu gekommenen Crashs an den Ölmärkten nun erst nachvollziehen.