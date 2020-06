Samsung-Erbe Lee droht wegen Manipulationsvorwürfen die Verhaftung

Dem Erben des südkoreanischen Samsung -Imperiums, Lee Jae Yong, sowie zwei früheren Topmanagern droht im Zusammenhang mit der umstrittenen Fusion zweier Konzerntöchter vor fünf Jahren die Verhaftung. Die Staatsanwaltschaft in Seoul beantragt Haftbefehle für die drei, berichteten südkoreanische Sender am Donnerstag. Ihnen werden unter anderem Aktienkursmanipulation und Verstösse gegen die Rechnungsprüfungsvorschriften vorgeworfen. Sie sollen am nächsten Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.