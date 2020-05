Samsung-Erbe Lee wird wegen umstrittener Firmenfusion vernommen

Die Staatsanwaltschaft in Südkorea hat Medienberichten zufolge den Erben des Samsung -Imperiums, Lee Jae Yong, in Verbindung mit der umstrittenen Fusion zweier Konzerntöchter vor fünf Jahren zu einer Vernehmung geladen. Auch sollte Lee zu Vorwürfen der Bilanzfälschung beim grössten südkoreanischen Mischkonzern befragt werden. Lee sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) vor dem Büro der Seouler Bezirksstaatsanwaltschaft zur Befragung erschienen, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.