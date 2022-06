Tesla und Wettbewerber unter Druck nach Bericht zu Jobabbau

(neu: Aktualisiert mit Kursen aus den USA und Analystenstimmen.) - Ein Medienbericht über mögliche Stellenstreichungen bei Tesla aufgrund von Wirtschaftssorgen haben am Freitag die Papiere des US-Elektroautobauers unter Druck gebracht. Zudem zog die Nachricht auch andere Autowerte in den USA und Europa nach unten. Analysten verwiesen auf das Gewicht, das solche Aussagen des weltgrössten Herstellers von Elektroautos am Markt haben.