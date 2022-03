Tokios Börse bricht wegen möglichen Öl-Embargos gegen Russland ein

Die Beratungen des Westens über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland hat die asiatische Leitbörse in Tokio zum Wochenauftakt stark belastet. An der Tokioter Aktienbörse notiert der 225 führende Werte umfassende Nikkei am Montag derzeit mit einem Abschlag von 3,0 Prozent bei 25'202 Punkten.