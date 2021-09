US-Anleihen: Anleihen drehen ins Plus

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach anfänglich leichten Verlusten ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,12 Prozent auf 131,62 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe betrug 1,53 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres dreimonatigen Höchststandes. Zuletzt hatte vor allem die Erwartung, dass die US-Notenbank schon im November mit dem Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik beginnen könnte, die Renditen angetrieben und damit die Anleihekurse unter Druck gebracht.