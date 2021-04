US-Anleihen auch im späteren Handelsverlauf mit leichten Verlusten

Leicht belastend wirkte die insgesamt freundliche Stimmung am US-Aktienmarkt. Auftragsdaten aus der US-Industrie für Februar enttäuschten allerdings die Erwartungen etwas und stützten den Rentenmarkt. Im Laufe der Woche wird die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt rücken. Am Mittwoch gibt die Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Zinsentscheidung bekannt. Die meisten Analysten rechnen damit, dass die Fed ihre Botschaft einer absehbar lockeren geldpolitischen Linie bekräftigen wird. Seit dem schweren Einbruch in der Corona-Krise misst die Notenbank dem nach wie vor angeschlagenen Arbeitsmarkt eine noch höhere Bedeutung bei./ck/he

(AWP)