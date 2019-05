US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn deutlich gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Auch im zehnjährigen Laufzeitbereich nährten sich die Rendite immer mehr der Marke von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Rendite Ende 2016 unter diesem Niveau gelegen.