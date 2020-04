US-Anleihen durch neue Fed-Massnahmen gebremst

Zum Auftakt am US-Rentenmarkt kündigte die US-Notenbank ein billionenschweres Kreditprogramm an. Über verschiedene Massnahmen sollen insgesamt bis zu 2,3 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft gelenkt werden. Mit dem Geld sollen unter anderem kleinere und mittlere Unternehmen sowie die Kommunen und Städte gestützt werden. Die Fed wolle damit für Erleichterung und Stabilität während der Krise sorgen, hiess es in einer Mitteilung der Notenbank.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,24 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,45 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 2/23 Punkte auf 106 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,76 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren fielen hingegen um 9/32 Punkte auf 114 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,39 Prozent./jkr/ssc/bgf/he

(AWP)