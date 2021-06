Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag gefallen. Nach einer feiertagsbedingten Handelspause am Montag kam die Risikofreude der Anleger nur zeitweise wieder zurück, der New Yorker Aktienmarkt verspielte weite Teile seiner frühen Kursgewinne. Die US-Rentenpapiere bewegten sich denn auch nur leicht im Minus: Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,05 Prozent auf 131,776 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 1,62 Prozent.