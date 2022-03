Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich an Boden eingebüsst. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Kurse am Vortag wegen der Unsicherheit an den Finanzmärkten vor den Folgen des Ukraine-Krieges stark gestiegen waren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) notierte zuletzt 1,06 Prozent tiefer bei 127,36 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere lag bei 1,86 Prozent.