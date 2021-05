US-Anleihen fallen nach unerwartet starken Anstieg der US-Inflation

Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA gefallen. Im Gegenzug legten die Renditen zu. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,19 Prozent auf 132,20 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 0,03 Prozentpunkte auf 1,65 Prozent.