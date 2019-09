US-Anleihen geben deutlich nach

US-Staatsanleihen standen am Donnerstag nicht hoch in der Gunst der Anleger angesichts steigender Aktienkurse. Die Stimmungsaufhellung an den Aktienmärkten stand in Zusammenhang mit neuer Hoffnung beim US-chinesischen Handelsstreit, nachdem die USA und China eine neue Gesprächsrunde zur Entschärfung ihres Handelskonflikts ankündigten.