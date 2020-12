US-Anleihen geben Gewinne teilweise wieder ab

Für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten sorgten positive Nachrichten zu einem Impfstoffaspiranten. Wenige Tage vor der erwarteten Entscheidung über eine Notfallzulassung in den USA stellte die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ein erstes gutes Zeugnis aus. Schon rund zehn Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffes liege ein starker Schutz gegen die Krankheit Covid-19 vor, geht aus Dokumenten hervor, die die FDA am Dienstag veröffentlichte. Grössere Sicherheitsbedenken gebe es keine./bek/men

(AWP)