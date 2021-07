US-Staatsanleihen sind am Montag nach anfänglichen Kursgewinnen in die Verlustzone gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab im späten Handel um 0,01 Prozent auf 133,37 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 1,36 Prozent. Während es zum Wochenauftakt noch ruhig zuging, werden am morgigen Dienstag die Inflationsdaten im Monat Juni in den Fokus rücken. Nachdem im Mai die Teuerungsrate auf ein 13-Jahreshoch von fünf Prozent gestiegen war, wird für den Folgemonat allenfalls mit einem leichten Rückgang der Inflation gerechnet.