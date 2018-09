US-Anleihen geben nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gesunken. Eine neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt zwischen den USA und China konnte den Festverzinslichen zum Auftakt keinen Auftrieb verleihen. Zuvor hatte die US-Regierung in ihrem bisher grössten Schlag im Handelsstreit die Hälfte aller Warenimporte aus China mit Sonderzöllen belegt. Die Führung in Peking hat daraufhin umgehend Gegenmassnahmen angekündigt, ohne diese konkret zu benennen.