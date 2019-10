US-Anleihen geben nach

Die Kurse von US-Anleihen sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgte für etwas mehr Risikofreude und belastete die Festverzinslichen. Am New Yorker Aktienmarkt werden dagegen deutliche Kursgewinne zum Handelsauftakt erwartet.