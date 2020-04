US-Anleihen geben nach

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten und die Aussicht auf Kursgewinne an der New Yorker Aktienbörse sorgen zum Auftakt für Verkaufsdruck bei den Festverzinslichen. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Meldungen, dass die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mittlerweile in zahlreichen Ländern Wirkung zeigen.