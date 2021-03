US-Anleihen geben nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel gefallen. Am Markt wurde auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen, die für eine geringere Nachfrage nach Festverzinslichen sorgte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab um 0,15 Prozent auf 131,76 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 1,66 Prozent.