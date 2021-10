US-Anleihen geben nach

An den Finanzmärkten spielt der starke Anstieg der Inflation weiter eine beherrschende Rolle. Am Donnerstag sind die Inflationserwartungen durch den jüngsten Anstieg der Rohstoffpreise auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen.

Am Mittwoch war aus dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed hervorgegangen, dass der Preisdruck in den USA hoch sei. Mittlerweile gilt an den Finanzmärkten als sicher, dass die Fed noch in diesem Jahr mit der Reduzierung der Anleihekäufe beginnen wird.

US-Konjunkturdaten waren zum Handelsauftakt am amerikanischen Rentenmarkt widersprüchlich ausgefallen und haben dem Markt keine neue Richtung geben können. Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weiter gefallen sind, hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben in der Region Philadelphia zuletzt deutlich eingetrübt./jkr/jsl/jha/

