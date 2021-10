US-Anleihen geben nach

US-Konjunkturdaten waren gemischt ausgefallen. Als Belastung für die Festverzinslichen galten besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet gesunken. Daten zum US-Wirtschaftswachstum hingegen hatten im dritten Quartal enttäuscht.

Enttäuschende Daten zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, die Anleger häufig in Anleihen als sicheren Hafen treiben, konnten keinen Auftrieb verleihen. Die US-Wirtschaft hat in den Sommermonaten deutlich an Schwung verloren. "In dieser Gemengelage erscheint ein vorsichtiges Vorgehen der Fed ratsam", folgerte Ralf Umlauf von der Helaba mit Blick auf den Zinsentscheid der Währungshüter in der kommenden Woche./jkr/bgf/jha/tih/he

