Die US-Anleihen vollzogen damit die Verluste an den europäischen Anleihemärkten nach. Börsianer verwiesen als Belastung auf die nach wie vor gute Grundstimmung an den Aktienbörsen dies- und jenseits des Atlantiks, auch wenn die Jahresendrally zuletzt etwas an Schwung verloren habe./la/jsl/edh/he

(AWP)