US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Marktbeobachter begründeten dies mit unerwartet guten Konjunkturdaten und der nach wie vor guten Stimmung an den Aktienmärkten. So verlor der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) 0,16 Prozent auf 130,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,49 Prozent. Angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage findet an diesem Tag nur ein verkürzter Handel statt.