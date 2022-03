US-Anleihen geben nach - Zehnjahresrendite wieder über Zweijahresrendite

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch moderat nachgegeben und damit an die Kursverluste an den europäischen Anleihemärkten angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,09 Prozent auf 122,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,40 Prozent und lag damit wieder ein Stück weit unter dem Montag erreichten höchsten Stand seit Mai 2019.