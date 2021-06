Als belastend erwiesen sich zudem überraschend solide Konjunkturdaten. So förderte eine monatliche Umfrage der Uni Michigan im Juni eine bessere Stimmung der Verbraucher zutage als von Analysten erwartet worden war.

Am Donnerstag hatten die US-Anleihen zunächst mit Kursverlusten auf den überraschend starken Inflationsanstieg in den USA im Mai reagiert, bevor sie in die Gewinnzone drehten./bek/he

(AWP)