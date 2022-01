US-Anleihen geben weiter nach

Jüngste Aussagen der US-Notenbank Fed haben die Zinsfantasien an den Finanzmärkten verstärkt, was den Renditen für US-Anleihen neuen Auftrieb verliehen hat. "Eine Zinserhöhung bereits im März rückt in den Marktfokus", hiess es in einer Analyse von Anleihe-Experten der Commerzbank.

Wie aus dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hervorgeht, spricht die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. In dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll heisst es, dass die Fed-Mitglieder die Inflationsentwicklung als höher und hartnäckiger einschätzen als bisher angenommen.

US-Konjunkturdaten sorgten hingegen nicht für Impulse am US-Rentenmarkt. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitshilfe leicht gestiegen. Am Markt richtet sich der Fokus bereits zunehmend auf die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts der US-Regierung für Dezember, der am Freitag erwartet wird. Auch ein unerwartet starker Anstieg des Defizits in der US-Handelsbilanz konnte die Kurse der Festverzinslichen nicht nennenswert bewegen./jkr/jsl/jha/

(AWP)